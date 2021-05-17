Власти анонсировали новые меры по регулированию рынка сахара. Производители ждут резкого роста цен
Российское правительство анонсировали новые меры по регулированию цен на сахар и рынка сахара в целом. Производители уже сейчас говорят, что результатом госрегулирования цены на сахар могут стать «запредельными»
Российское правительство анонсировали новые меры по регулированию цен на сахар и рынка сахара в целом. Производители уже сейчас говорят, что результатом госрегулирования цены на сахар могут стать «запредельными».
Замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщила «Коммерсанту», что 13 мая на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков обсуждалась инициатива по формированию интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.
В Минсельхозе говорят о необходимости формировать запас сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен на рынке. Что касается обнуления пошлины на импорт, то эту меру в кабмине назвали разовой.
Участники рынка считают, что новые ограничительные меры, сложности с урожаем и дисбаланс на рынке приведут к «запредельному» росту цен на сахар в 2022 году. Текущие объемы сахара на сегодняшний день уже распределены по контрактам, поэтому необходимо ждать нового урожая или закупать дорогой импортный сахар.
Напомним, что ранее с целью стабилизации цен на сахар правительство договорилось с производителями и ритейлерами о заморозке отпускной стоимости сахара на уровне 36 рублей за килограмм, а розничной - 46 рублей за килограмм. Действие соглашения заканчивается 1 июня.