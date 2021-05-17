Российские банки запустят технологию снятия денег в банкоматах с чужих карт
Суть технологии состоит в следующем. В мобильном приложении банка клиент может сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другу, родственнику или иному лицу
Российские банки готовятся к внедрению технологии, которая позволит снимать деньги с чужой банковской карты. Новая технология станет доступной в следующем году.
Суть технологии состоит в следующем. В мобильном приложении банка клиент может сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другу, родственнику или иному лицу. Последний сможет забрать в банкомате деньги, просто отсканировав код. Аналогичным способом можно будет пополнить банковский счет, сообщают «Известия».
В кредитно-финансовых организациях считают, что технология снятия денег с чужих карт расширит функционал банкоматов и позволит пользоваться ими людям, которые забыли банковскую карту дома или вовсе ее не имеют.
Между тем, эксперты считают, что внедрение сервиса снятия денег с чужой карты может привести к росту мошенничества в банковской сфере. Так, QR-код на снятие наличных можно перехватить, переслать или подобрать.