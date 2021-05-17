В пригороде Иерусалима во время праздничной молитвы в синагоге рухнула трибуна. Пострадали 158 человек
В израильском поселении Гиват-Зеэв, что недалеко от Иерусалима, во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна. По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 158 человек получили ранения
В израильском поселении Гиват-Зеэв, что недалеко от Иерусалима, во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна. По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 158 человек получили ранения.
В полиции сообщили, что более 50 пострадавшим в результате обрушения трибуны понадобилась госпитализация.
Всего в синагоге во время происшествия находились 650 человек. Все они пришли на праздничную молитву, приуроченную к празднованию иудейского праздника дарования Торы на горе Синай – Шавуота. Во время молитвы верхняя секция трибуны рухнула вместе с людьми, которые на ней находились.
Позже в мэрии поселения Гивт-Зеэв сообщили, что эта синагога не была достроена, пишет The Times of Israel.
Это уже не первое происшествие в Израиле во время религиозных праздников. Напомним, что в ночь на 30 апреля во время празднования Лаг ба-Омер в районе горы Мерон произошла давка, в результате которой погибли 40 человек. Еще около 150 верующих получили травмы различной степени тяжести.