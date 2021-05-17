ВОЗ предупредила трудоголиков о риске возникновения инсульта из-за сверхурочной работы
В докладе ВОЗ говорится, что работа по 55 часов в неделю и больше на 35% увеличивает риск инсульта и еще на 17% увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца. Оптимальной специалисты называют продолжительность рабочей недели в 35-40 часов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила трудоголиков о риске возникновения инсульта длительного рабочего дня.
В докладе ВОЗ говорится, что работа по 55 часов в неделю и больше на 35% увеличивает риск инсульта и еще на 17% увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца. Оптимальной специалисты называют продолжительность рабочей недели в 35-40 часов.
В ВОЗ сообщили, что в 2016 году из-за длительного рабочего скончались на 745 тысяч человек больше, чем в 2000 году. Так, число людей, умерших в результате сердечных заболеваний, выросло на 42%, а от инсульта - на 19%.
По словам специалистов, в группе риска находятся мужчины, на которых приходится 72% от всех смертей из-за ненормированного рабочего дня. В ВОЗ также подсчитали, что сейчас сверхурочно работает 9% от всего населения земли, сообщает РБК.
«Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа», - констатировал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.