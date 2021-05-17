В Петербурге зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом
В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 сообщили, что по сравнению с показателями недельной давности число заболевших выросло на 29%
В Санкт-Петербурге зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 сообщили, что по сравнению с показателями недельной давности число заболевших выросло на 29%. Одновременно с этим чиновники сообщают о росте числа выздоровевших ковидных пациентов на 517,92%.
В координационном совете сообщили, что количество новых случаев заражения коронавирусом в северной столице выросло на 29%, а количество госпитализаций в сутки увеличилось на 26,35%.
Также сообщается, что по сравнению с показателями недельной давности зарегистрировано значительное увеличение числа выздоровевших ковидных пациентов. Их число выросло на 517,92%, сообщает РБК.
По данным петербургских чиновников, прививку от коронавирусной инфекции на сегодняшний день сделали 619 580 жителей северной столицы (речь идет о первом компоненте). Полностью вакцинацию завершили 518 500 человек.