17 мая 2021, 07:36
Мэр Благовещенска извинился перед жителями города за ямы на дорогах
В своем Instagram Олег Имамеев назвал количество ям на дорогах «беспрецедентным», отметив, что в предыдущие годы ситуация с дорожным покрытием в городе была намного лучше
Фото: Twitter.com/ap_kitchen
Мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед местными жителями города за ямы на дорогах. Чиновник насчитал в городе около 300 «серьезных ям».
В своем Instagram Олег Имамеев назвал количество ям на дорогах «беспрецедентным», отметив, что в предыдущие годы ситуация с дорожным покрытием в городе была намного лучше. Чиновник пообещал своим подписчикам, что приложит все усилия, чтобы ко Дню города все серьезные ямы были устранены.
По мнению г-на Имамеева, ямы на дорогах возникают из-за высокого переувлажнения почвы, естественного износа дорог и некачественно выполненных дорожных работ.