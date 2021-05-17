17 мая 2021, 01:06
Власти Турции ослабили антикоронавирусные ограничения
Власти Турции с понедельника, 17 мая, вводят некоторые карантинные послабления в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране. К 1 июня власти обещают снять все антиковидные ограничения полностью
Фото: kaztag.kz
Власти Турции с понедельника, 17 мая, вводят некоторые карантинные послабления в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в стране. К 1 июня власти обещают снять все антиковидные ограничения полностью.
Согласно решению правительства, с понедельника продуктовые магазины, рынки и пекарни возобновляют работу по выходным дням, а торговые центры - по будням.
Гражданам страны разрешат возобновить междугородные поездки, но при условии заполняемости поездов и автобусов на 50%.
Одновременно с этим в Турции сохраняется комендантский час. Также остается в силе запрет для несовершеннолетних и граждан старше 65 лет на пользование общественным транспортом.