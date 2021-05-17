17 мая 2021, 00:37
В Госдуме предложили русскоговорящим израильтянам переехать в Россию из-за войны
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил русскоговорящим жителям Израиля переехать в Россию в связи с обострением конфликта с Палестиной
Фото: АР
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил русскоговорящим жителям Израиля переехать в Россию в связи с обострением конфликта с Палестиной.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Калашников заявил, что у многих израильтян, которые знают русский язык, есть возможность уехать в РФ.
«Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — отметил Леонид Калашников.
Кроме того, считает депутат, израильтяне могут приехать в Россию в качестве беженцев, так как в стране идут военные действия.