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17 мая 2021, 00:37

В Госдуме предложили русскоговорящим израильтянам переехать в Россию из-за войны

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил русскоговорящим жителям Израиля переехать в Россию в связи с обострением конфликта с Палестиной

В Госдуме предложили русскоговорящим израильтянам переехать в Россию из-за войны
Фото: АР

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил русскоговорящим жителям Израиля переехать в Россию в связи с обострением конфликта с Палестиной.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Калашников заявил, что  у многих израильтян, которые знают русский язык, есть возможность уехать в РФ.

«Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — отметил Леонид Калашников.

Кроме того, считает депутат, израильтяне могут приехать в Россию в качестве беженцев, так как в стране идут военные действия.

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