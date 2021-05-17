В Исландии выставили на продажу участок земли с активным вулканом
Вулкан Фаградальсфьядль находится на территории фермерского хозяйства Храун. Хозяева фермы решили продать участок с вулканом, чтобы это место стало туристическим объектом
В Исландии владельцы участка земли, на котором находится действующий вулкан Фаградальсфьядль, выставили его на продажу. На вулкан уже нашлись покупатели.
Агентство Bloomberg сообщает, что вулкан Фаградальсфьядль находится на территории фермерского хозяйства Храун. Хозяева фермы решили продать участок с вулканом, чтобы это место стало туристическим объектом.
Хозяйка земли Анна Тордис Гудмундсдоттир сообщила, что предложение о покупке вулкана заинтересовало уже нескольких человек. Семья рассчитывает, что после продажи на участке появится парковка, сервисный центр, а вулкан станет интересен туристам.
Вулкан Фаградальсфьядль находился в спящем режиме 6 тысяч лет, а сейчас стал проявлять активность. Ученые считают, что вулкан будет активным еще несколько лет.
На объявление о продаже участка земли с вулканом обратили внимание и в правительстве Исландии. Премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир заявила, что власти не планируют покупать вулкан, но выделят полмиллиона долларов на организацию туристической инфраструктуры в районе вулкана.