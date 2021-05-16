16 мая 2021, 16:29
В Пермском крае подростки сожгли ферму ради съемки ролика для TikTok
В полиции рассказали, что двое подростков пробрались на ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн, после чего стали поджигать сухие растения. В итоге вспыхнуло сильное пламя, которое девочки не смогли самостоятельно потушить
Фото: infolaz.ru
В Нытвенском районе Пермского края две школьницы сожгли ферму во время съемок ролика для соцсети TikTok.
В полиции рассказали, что двое подростков пробрались на ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн, после чего стали поджигать сухие растения. В итоге вспыхнуло сильное пламя, которое девочки не смогли самостоятельно потушить. Подростки испугались и скрылись с места происшествия.
В полиции оценили ущерб в 150 тысяч рублей. С подростками провели разъяснительную беседу, а отношении их родителей составили протокол о ненадлежащем воспитании детей. Также решается вопрос о постановке девочек на профилактический учет.