16 мая 2021, 11:45
20% россиян готовы привиться от коронавируса ради путешествий
Еще 18% россиян планируют поставить прививку против COVID-19 «в любом случае». 42% опрошенных заявили, что не будут прививаться «ни при каких обстоятельствах», а 20% пока не определились по поводу вакцинации
Фото: naked-science.ru
Почти 20% россиян заявили о своей готовности сделать прививку от коронавируса ради возможности путешествовать.
Согласно данным опроса, проведенного порталом SuperJob, если наличие сертификата о вакцинации станет единственной возможностью выехать за границу, то прививку сделают 20% респондентов.
Еще 18% россиян планируют поставить прививку против COVID-19 «в любом случае». 42% опрошенных заявили, что не будут прививаться «ни при каких обстоятельствах», а 20% пока не определились по поводу вакцинации.
Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек из 406 населенных пунктов, которые не делали прививки от коронавируса.