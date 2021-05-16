В Коми в результате аварии на нефтепроводе «Лукойла» в почву и воду утекло 90 тонн нефтепродуктов
Представитель «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщил, что утечка нефтепродуктов произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. В компании утверждают, что основная часть нефтесодержащей жидкости вытекла в почву
В Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе компании «Лукойл» в почву и реку Колва утекло около 90 тонн нефтепродуктов.
Представитель «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщил, что утечка нефтепродуктов произошла на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы. В компании утверждают, что основная часть нефтесодержащей жидкости вытекла в почву, а не в реку.
По данным мэрии, в реку попало не менее 9 тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты продолжают сбор нефти и очистку акватории реки. Ранее в Усинске в связи с розливом нефтепродуктов был введен режим чрезвычайной ситуации.
Утечка нефтепродуктов произошла 11 мая в результате разгерметизации напорного нефтепровода между Ошским и Харьягинским (находится в Ненецком АО) нефтяными месторождениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды».