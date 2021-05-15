Кипр возбудил первое уголовное дело о незаконном получении «золотого паспорта»
Власти Кипра возбудили первое уголовное дело по факту незаконного получения гражданства страны иностранцем по программе «золотых паспортов». Фигурантами дела стали бизнесмен из Ирана и его родственники
Власти Кипра возбудили первое уголовное дело по факту незаконного получения гражданства страны иностранцем по программе «золотых паспортов». Фигурантами дела стали бизнесмен из Ирана и его родственники. Им вменяют подделку документов и преступный сговор.
Гражданина Ирана, который ранее получил кипрский паспорт в обмен на инвестиции, разыскивает Интерпол по делу о хищении 30 млн долларов у иранской армии. Мужчина при получении гражданства Кипра скрыл свое настоящее имя и тот факт, что в экономику республики он инвестирует средства, полученные преступным путем. При этом кипрские паспорта также получили мать и отец бизнесмена, сообщает РБК.
Ранее власти Кипра начали проверку законности выдачи «золотых паспортов» иностранным гражданам. Спецкомиссия выяснила, что гражданство страны незаконно получили около 3,5 тысяч родственников инвесторов.
В ноябре 2020 года кипрские власти отменили выдачу паспортов иностранцам в обмен на инвестиции.