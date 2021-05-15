Профсоюз московского метро сообщил об увольнении 100 сотрудников из-за поддержки Навального
Профсоюз московского метрополитена сообщил об увольнении почти 100 сотрудников подземки по политическим мотивам. Работы они лишились из-за утечки базы электронных адресов сторонников Алексея Навального.
Профсоюз московского метрополитена сообщил об увольнении почти 100 сотрудников подземки по политическим мотивам. Работы они лишились из-за утечки базы электронных адресов сторонников Алексея Навального.
Ранее сообщалось только об увольнении двух сотрудников метрополитена, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Однако в профсоюзе рассказали, что из-за поддержки оппозиционера уволили около 100 человек.
Зампред независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков сообщил «Дождю», что среди уволенных оказались машинисты электропоездов, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Сотрудникам предлагали написать заявления об уходе по собственному желанию, а в случае отказа угрожали уволить за прогулы.
Все эти сотрудники связывают свое увольнение с утечкой адресов россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Многие сторонники оппозиционера после этого получили письма с угрозами о том, что работодатели узнают об их «политической ориентации».
Профсоюз работников метрополитена планирует подать жалобу в прокуратуру на незаконное расторжение трудового договора.