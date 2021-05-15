В московских больницах вновь открываются дополнительные ковидные корпуса
В городской больнице №52 открывается новое отделение для ковидных пациентов в связи с ростом числа госпитализаций. Кроме того, сотрудникам сообщили, что с июня больница может полностью перепрофилироваться под работу с больными COVID-19
Московские больницы начали вновь открывать дополнительные корпуса для пациентов с коронавирусом в связи с ростом заболеваемости.
Телеграм-канал Baza сообщает, что в городской больнице №52 открывается новое отделение для ковидных пациентов в связи с ростом количества госпитализаций. Кроме того, сотрудникам сообщили, что с июня больница может полностью перепрофилироваться под работу с больными COVID-19.
В инфекционной больнице в Коммунарке уже открыли два новых отделения для приема заболевших коронавирусом. В резерве у медучреждения есть еще четыре отделения в быстровозводимых корпусах.
Новые блоки с дополнительными койкоместами открыли и в коронавирусном госпитале при ГКБ имени Юдина.
В последние несколько дней в Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 14 мая в столице выявили 3818 новых случаев заражения, а 15 мая - 3073 случаев. Вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в столице остается напряженной.