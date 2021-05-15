15 мая 2021, 12:35
Россия возобновит авиасообщение с пятью иностранными государствами
Россия с 25 мая возобновит авиационное сообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
Фото: u-f.ru
Россия с 25 мая возобновит авиационное сообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Так, рейсы из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться два раза в неделю. В Канкун, Лиссабон и Джидду самолеты будут летать три раза в неделю. Кроме того, раз в неделю будут осуществляться рейсы из Грозного в Джидду, а также из Махачкалы в Джидду, сообщает РИА Новости.
С 25 мая Россия увеличит количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.
Ранее российские власти также анонсировали возобновление рейсов в Грецию и Болгарию, которые уже открыли свои границы для российских туристов.