Пассажиров московского метро оштрафовали на 2 млрд рублей за нарушение масочного режима
В ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что за отсутствие защитных масок и перчаток оштрафовано 410 тысяч пассажиров. Общая сумма штрафов составила 2 млрд рублей
Фото: РБК
Московские власти оштрафовали пассажиров метрополитена на 2 млрд рублей за нарушение масочного и перчаточного режима.
В ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что за отсутствие защитных масок и перчаток оштрафовано 410 тысяч пассажиров. Общая сумма штрафов составила 2 млрд рублей.
Напомним, что в Москве штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет 5 тысяч рублей. Средства защиты должны носить все пассажиры, в том числе и вакцинированные.
Представитель ГКУ сообщил «Открытым медиа», что прошлым летом защитные маски в метрополитене носили 82% пассажиров, а маски и перчатки — 36%. К зиме эти показатели выросли до 99% и 66% соответственно.