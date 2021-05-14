В Подмосковье провели военный парад, на котором третьеклассники маршировали с автоматами
В Московской области провели военный парад, в ходе которого учащиеся третьего класса маршировали с автоматами в руках. Мероприятия состоялось спустя три дня после резонансного происшествия в Казани, где подросток из дробовика расстрелял учеников гимназии №175
В Московской области провели военный парад, в ходе которого учащиеся третьего класса маршировали с автоматами в руках. Мероприятия состоялось спустя три дня после резонансного происшествия в Казани, где подросток из дробовика расстрелял учеников гимназии №175.
Военный парад по случаю Дня Победы школа №42 города Электросталь провела совместно с «Боевым братством» и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Во время мероприятия ученики третьего класса маршировали с автоматами в руках. Одновременно с этим дети исполняли песню «Мы Русские с нами бог», сообщает «МБХ Медиа».
В администрации школы заявили, что такой парад они проводят ежегодно в День Победы. Это ежегодный смотр-конкурс, победители которого получают грамоты.
Некоторые родители были не в восторге от участия их детей в марше с автоматами. «Это создает установку, что война это что-то хорошее», - посетовали взрослые.
Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в №175, убив семерых школьников и двух педагогов. Лицензию на оружие он получил совершенно легально незадолго до нападения на школу. Теперь власти планируют повысить возраст получения разрешения на оружие до 21 года.