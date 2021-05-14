В России более 100 тысяч детей вынуждены добираться до школы пешком десятки километров
Согласно действующим санитарным нормам, расстояние от места жительства до школы не должно превышать двух километров пешком для начальных классов и четырех - для учащихся средних и старших
В России почти 100 тысяч детей вынуждены преодолевать десятки километров пешком до школы, поскольку власти не обеспечивают их специальными автобусами.
«Важные истории» сообщают, что как минимум в 40 населенных пунктах учебные заведения находятся дальше, чем в радиусе 50 километров. Таких школ, например, много в Мурманской, Свердловской, Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском краях, Ханты-Мансийском АО.
Согласно действующим санитарным нормам, расстояние от места жительства до школы не должно превышать двух километров пешком для начальных классов и четырех - для учащихся средних и старших. Если школа располагается дальше, то власти обязаны обеспечить школьников транспортом.
По данным Министерства просвещения, с 2016 по 2019 год число школьников, которым положен подвоз до учебного заведения, увеличилось на 60 тысяч человек и составило почти миллион человек. Из них в 2019 году каждый десятый школьник был вынужден добираться самостоятельно.