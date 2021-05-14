Москвичку оштрафовали за участие в митинге 21 апреля из-за другой женщины
В Москве сотрудники полиции задержали местную жительницу Елену Чегодаеву из-за ее участия в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Задержание силовики произвели в 6 утра
Фото: restate.ru
В Москве сотрудники полиции задержали местную жительницу Елену Чегодаеву из-за ее участия в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Задержание силовики произвели в 6 утра.
В ОВД «Академический» москвичке заявили, что установили ее личность по камерам наружного наблюдения. В отношении Елены Чегодаевой был составлен протокол по статье о нарушении правил проведения митингов, после чего Гагаринский райсуд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Елена Чегодаева сообщила, что на предъявленных полицейскими фотографиях с камер запечатлена другая женщина, однако суд данный факт проигнорировал.