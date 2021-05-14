Сотрудницу поликлиники РЖД лишили премии из-за жалобы президенту
Сотрудницу регистратуры московской Центральной поликлиники РЖД («Российские железные дороги») лишили премии в размере 14 тысяч рублей из-за жалобы, направленной в адрес президента Владимира Путина
Сотрудницу регистратуры московской Центральной поликлиники РЖД («Российские железные дороги») лишили премии в размере 14 тысяч рублей из-за жалобы, направленной в адрес президента Владимира Путина.
Сотрудница по имени Ирина рассказала «Открытым медиа», что в марте написала обращение на имя главы государства, так как ее непосредственное руководство не ответило на ее вопросы относительно страховой выплаты за заражение коронавирусом на работе.
Женщина выходила временно на работу между двумя декретами и заразилась COVID-19. После выздоровления она попросила замдиректора узнать, положена ли ей страховая выплата. «Замдиректора мне сразу сказала, что регистратура — ни о чем, ничего не положено и иди отсюда. Сказала, что сижу за стеклом и у меня полная защищенность, хотя мы по поликлинике ходим, пользуемся местами общего пользования», - рассказала Ирина.
Тогда она написала обращение Владимиру Путину, а спустя некоторое время сотрудницу вызвала заместитель главврача поликлиники и обвинила ее в клевете. Уйдя в декрет, Ирина узнала, что из-за обращения к президенту ей вынесли выговор и на этом основании лишили премии в размере 14 тысяч рублей. Руководство призналось, что депремировало ее за «необоснованную жалобу президенту».