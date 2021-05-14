Дочь депутата-единоросса судится в Лондоне с бывшим мужем из-за недвижимости за границей
В Высоком суде Лондона начался бракоразводный процесс российского бизнесмена с британским гражданством Дмитрия Цветкова и его жены Эльсины Хайровой, которая приходится дочерью депутату Госдумы от «Единой России» Ринату Хайрову
В Высоком суде Лондона начался бракоразводный процесс российского бизнесмена с британским гражданством Дмитрия Цветкова и его жены Эльсины Хайровой, которая приходится дочерью депутату Госдумы от «Единой России» Ринату Хайрову. Бывшие супруги в суде будут делить состояние в размере 59 млн долларов.
Издание The Times сообщает, что мультимиллионер Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова обвиняют друг друга в незаконном удержании имущества. Кроме того, бизнесмен обвиняет жену в том, что она незаконно удерживает его паспорт.
Лондонский суд рассмотрит вопрос о разделе особняка в округе Раннимейд стоимостью 22 млн фунтов стерлингов, пяти квартир в Лондоне общей стоимостью 18 млн фунтов стерлингов, недвижимость на Кипре, пентхаус зв Дубаев, драгоценности, произведения искусства и люксовые автомобили.
Защита дочери российского депутата утверждает, что у них есть доказательства того, что за оспариваемое имущество платила именно Хайрова, а не Цветков. Бизнесмен эти утверждения отрицает