В Москвы выросло количество госпитализаций ковидных пациентов
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего по стране за прошедшие сутки было выявлено 9 462 новых случаев заражения. Впервые с марта суточный прирост новых заболевших COVID-19 превысил отметку в 9400 заболевших
В Москве за последние сутки зафиксировали 3 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, что на 37% больше показателя предыдущего дня.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего по стране за прошедшие сутки было выявлено 9 462 новых случаев заражения. Впервые с марта суточный прирост новых заболевших COVID-19 превысил отметку в 9400 заболевших.
Помимо этого, в Москве и Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализаций ковидных пациентов. Об этом свидетельствует инфографика, составленная журналистом Михаилом Зеленским на основе официальных данных региональных властей, сообщает «Дождь».
В свою очередь вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в столице «остается напряженной».
Городские власти из-за коронавируса отменили Московский полумарафон. Такое решение было принято за два дня до старта мероприятия.
«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами», - заявили организаторы.