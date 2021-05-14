Госдума предложила в 10 раз увеличить штрафы за разглашение сведений о силовиках
Сейчас штраф за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, составляет 1000 рублей. В случае принятия поправок, штраф вырастет до 10 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили в 10 раз увеличить размер штрафов за раскрытие личных данных сотрудников силовых ведомств. Соответствующие поправки планируется внести в законопроект о штрафах за разглашение ограниченно доступных данных лицами, получившими их по службе, ко второму чтению.
Сейчас штраф за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, составляет 1000 рублей. В случае принятия поправок, штраф вырастет до 10 тысяч рублей.
Также депутаты предлагают внести в КоАП новую статью, которая вводит наказание за «получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом». Штраф по этой статье составит 10 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц.
Штрафы за «нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе» предлагается увеличить с нынешних 500 рублей до 70 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для должностных лиц.
Авторы поправок объяснили ужесточение ответственности тем, что в последнее время якобы участились случаи «несанкционированного опубликования» информации о частной жизни сотрудников силовых ведомств, сообщает «МБХ медиа».