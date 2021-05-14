Глава Сахалина счел нормальным решение вопроса с переселением из ветхого жилья с помощью ипотеки
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с жителями Корсаковского района, которые пожаловались представителю власти на трудности с переездом из аварийного жилья
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с жителями Корсаковского района, которые пожаловались представителю власти на трудности с переездом из аварийного жилья.
В ходе встречи местная пенсионерка рассказала Лимаренко, что согласно постановлению региональных властей, при переселении из ветхих и аварийных домов, которые получили подобный статус уже после 2020 года, собственник должен заплатить разницу между рыночной и выкупной стоимостью. В Корсакове такая разница составляет 30 тысяч рублей за квадратный метр, из-за чего женщине пришлось взять кредит, сообщает Sakhalin.info.
Глава региона на это ответил, что оформление ипотеки в таких случаях – это нормально. «Если у вас какую-то небольшую сумму надо доплатить и предлагают однопроцентную ипотеку на десять лет или там двухпроцентную или какую-то дешевую, то почему бы и не воспользоваться», - заявил Валерий Лимаренко.