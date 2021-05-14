Власти Москвы потратят 95 млн рублей на ароматизацию вагонов метро
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, ароматические устройства установят в 1 944 вагонах при общем парке на 5 956 вагонов. Ароматизировать чиновники будут только вагоны серии 81-765/766/767
Фото: ТАСС
Мэрия Москвы выделила 95 млн рублей на оснащение вагонов метрополитена оборудованием для ароматизации воздуха.
Согласно опубликованному на портале госзакупок тендеру, ароматические устройства установят в 1 944 вагонах при общем парке на 5 956 вагонов. Ароматизировать чиновники будут только вагоны серии 81-765/766/767 (сквозные вагоны). Распылять ароматизатор будут каждые 9 минут, сообщает «МБХ медиа».
Примечательно, что два года назад в столичной подземке уже запускали пилотный проект «Аромат в метро» в некоторых электропоездах Филевской линии.