Армия Израиля провела масштабную ракетную атаку по сектору Газа
Израильская армия в ночь на 14 мая провела масштабный обстрел территории сектора Газа, которые длился около 40 минут. Обстрел велся по 150 целям, всего было выпущено не менее 450 ракет
Израильская армия в ночь на 14 мая провела масштабный обстрел территории сектора Газа, которые длился около 40 минут. Обстрел велся по 150 целям, всего было выпущено не менее 450 ракет.
Ракетная атака по сектору Газа с воздуха поддерживалась артиллерийским и танковым огнем с территории Израиля. Границу войска не пересекали, сообщает официальный Twitter ВС Израиля.
Основной целью израильских военных была сеть тоннелей, которую боевики «Хамас» используют для передвижения и укрытия.
Боевики сектора Газа в ночь на 14 мая выпустили в сторону Израиля 220 ракет, большая часть которых была перехвачена системой ПВО «Железный купол».
В свою очередь в Минздраве Палестины сообщили, что в результате проведенной Израилем операции в секторе Газа погибли не менее 115 человек, еще около 600 получили ранения. В Израиле уверяют, что большая часть погибших – это боевики «Хамас» и «Исламского джихада», сообщает издание The Jerusalem Post.