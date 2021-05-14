Учащихся казанской гимназии №175 переведут на дистант и в другие школы
Учащихся казанской гимназии №175, в которой устроил бойню 19-летний Ильназ Галявиев, до конца учебного года переведут в другие учебные заведения и на дистанционное обучение
Учащихся казанской гимназии №175, в которой устроил бойню 19-летний Ильназ Галявиев, до конца учебного года переведут в другие учебные заведения и на дистанционное обучение.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил порталу Znak.com, что учеников 9-х и 11-х классов вместе с учителями до завершения учебного года переведут в отдельный блок школы №174. На базе школы также будет работать консультативный пункт, где дети и педагоги смогут получить необходимую психологическую помощь.
Первоклассников гимназии №175 переведут в школу №171, а все остальные учащиеся будут учиться в дистанционном режиме.
Напомним, что стрельбу в школе Ильназ Галявиев открыл утром 11 мая. в результате происшествия погибли девять человек – семеро учеников и две учительницы. Молодой человек был арестован на два месяца.