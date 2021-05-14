Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
14 мая 2021, 11:51

Сенатор Олег Королев отверг обвинения в вождении автомобиля в пьяном виде

Автомобиль чиновника Lexus LX 570 с «блатным» госномером М001ММ48 ехал по дороге на спущенных колесах, сбивал дорожные знаки и светофоры, а также выезжал на встречную полосу

Сенатор Олег Королев отверг обвинения в вождении автомобиля в пьяном виде
Фото: Яндекс.Новости

Сотрудники полиции задержали бывшего губернатора Липецкой области и сенатора Олега Королева за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль чиновника Lexus LX 570 с «блатным» госномером М001ММ48 ехал по дороге на спущенных колесах, сбивал дорожные знаки и светофоры, а также выезжал на встречную полосу, сообщает региональный портал Gorod48.ru.

Сотрудники полиции предложили 69-летнему экс-губернатору пройти тест на алкоголь, однако он отказался. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников рассказал, что первым владельцем указанного внедорожника Lexus была ПАО «Первая грузовая компания», которая «фактически является собственностью одного из самых богатых людей России, олигарха Владимира Лисина». После ухода Королева в отставку, сменился и владелец машины с юридического на физическое лицо.

Сам чиновник заявил «Коммерсанту», что не был пьян, а за рулем ему стало плохо. «Придавило у меня сердце вчера», - отметил Олег Королев.

Материалы по теме
В МВД предложили конфисковать автомобили у водителей за повторное вождение в пьяном виде
Сейчас на главной
Власти Греции сняли все ограничения на въезд иностранных туристов
туризм
Власти Греции сняли все ограничения на въезд иностранных туристов
Власти Греции открыли внешние границы для всех иностранных туристов и отменили ограничения на въезд. Глава греческого Минтуризма сообщил о готовности страны принимать иностранных туристов без ограничений
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей на покупку защитных масок
медицинские маски
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей на покупку защитных масок
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. Речь идет о выплатах на покупку индивидуальных средств защиты от вирусов
В мире
Ученые сочли правдоподобной версию об утечке коронавируса из лаборатории
В письме ученых, опубликованном в журнале Science, говорится, что пандемия могла начаться как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. Авторы письма призвали предпринять все усилия по установлению истинной причины возникновения COVID-19
Музыканты потребовали от властей прекратить оказывать на них давление из-за поддержки оппозиции
артисты
Музыканты потребовали от властей прекратить оказывать на них давление из-за поддержки оппозиции
Музыканты Noize MC, группы «Порнофильмы» и «Ногу Свело!», создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию
Власти Подмосковья начали выявлять в интернете школьников и студентов с «асоциальным» поведением
подростковая преступность
Власти Подмосковья начали выявлять в интернете школьников и студентов с «асоциальным» поведением
Власти Московской области после бойни в казанской школе №175 займутся мониторингом социальных сетей с целью выявления признаков «асоциального поведения» школьников и студентов
Власти штата Огайо разыграют среди привитых граждан миллион долларов
вакцина от коронавируса
Власти штата Огайо разыграют среди привитых граждан миллион долларов
Власти американского штата Огайо запустили еженедельную лотерею для местных жителей, которые привились от коронавируса. На приз местные власти не поскупились – победители получат по миллиону долларов
И меня посчитали ...
коррупция
И меня посчитали ...
Племянница высокопоставленного чиновника Александра Левитина и его дочь Юлия Зверева владеют двумя соседними участками в элитном поселке «Довиль» и расположенными на них особняками. The Insider оценивает эти объекты в миллиард рублей
Политика
А была ли прививка?
Владимир Путин, который по официальным данным привился от коронавируса одной из отечественных вакцин, продолжает вести себя так, как будто никакой вакцинации он не проходил. В Кремле изоляцию главы государства после прививки объясняют «мерами предосторожности»
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту
Лига чемпионов
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона из Стамбула в португальский Порту. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Турции
Прятали, но так и не спрятали
резиденции президента
Прятали, но так и не спрятали
Русская служба ВВС опубликовала подробности о том, как власти в течение 10 лет прятали от всех знаменитый «дворец Путина» под Геленджиком. Для этого были использованы подставные собственники, фиктивные сделки и силы спецслужб
Бедность не порок
доходы россиян
Бедность не порок
Почти 36 миллионов российских граждан (24,6% от населения страны) в прошлом году столкнулись с угрозой бедности, так как имели доход ниже 60% от медианного. В 2020 году медианный доход в среднем составлял 27 тысяч рублей
Движение «Голос» сообщило о непрозрачности новой системы онлайн-голосования
выборы
Движение «Голос» сообщило о непрозрачности новой системы онлайн-голосования
Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщили о непрозрачности новой системы онлайн-голосования, которую власти собираются применять на сентябрьских выборах в Госдуму
На Камчатке медикам не доплатили 200 млн рублей за лечение ковидных пациентов
здравоохранение
На Камчатке медикам не доплатили 200 млн рублей за лечение ковидных пациентов
На Камчатке медицинским работникам не доплатили около 200 млн рублей за работу с коронавирусными пациентами. Речь идет о стимулирующих выплатах медикам, назначенных президентом Владимиром Путиным
Израиль сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа
Израиль
Израиль сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что войска сейчас находятся на разных стадиях подготовки к военной операции, однако приказа наступать от генерального штаба пока не поступало
Общество
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли студенты из Индии
Штамм B.1.617 или «индийский штамм» выявили у 16 студентов ульяновского вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили «Коммерсанту», что заболевшие находятся университетских хостелах, отведенных под обсерватор
В России начнут производить вакцину против коронавируса AstraZeneca
вакцина от коронавируса
В России начнут производить вакцину против коронавируса AstraZeneca
В России начинается производство вакцины против коронавирусной инфекции по лицензии шведско-британской компании. В «Р-Фарм» сообщили, что первая партия препарата будет выпущена в июне
«Это рекордно высокая цифра»
экономические преступления
«Это рекордно высокая цифра»
Общественная наблюдательная комиссия сообщила о рекордном числе предпринимателей, которые сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы по статье «Мошенничество». Саму статью правозащитники назвали «резиновой»
Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить российскую вакцину против коронавируса
вакцина от коронавируса
Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить российскую вакцину против коронавируса
Генсек заявил, что ООН «приветствовала бы» признание ВОЗ вакцины «Спутник V». «Я знаю, что такой процесс идет», - заявил г-н Гуттереш после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым