Сенатор Олег Королев отверг обвинения в вождении автомобиля в пьяном виде
Автомобиль чиновника Lexus LX 570 с «блатным» госномером М001ММ48 ехал по дороге на спущенных колесах, сбивал дорожные знаки и светофоры, а также выезжал на встречную полосу
Сотрудники полиции задержали бывшего губернатора Липецкой области и сенатора Олега Королева за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль чиновника Lexus LX 570 с «блатным» госномером М001ММ48 ехал по дороге на спущенных колесах, сбивал дорожные знаки и светофоры, а также выезжал на встречную полосу, сообщает региональный портал Gorod48.ru.
Сотрудники полиции предложили 69-летнему экс-губернатору пройти тест на алкоголь, однако он отказался. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования.
Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников рассказал, что первым владельцем указанного внедорожника Lexus была ПАО «Первая грузовая компания», которая «фактически является собственностью одного из самых богатых людей России, олигарха Владимира Лисина». После ухода Королева в отставку, сменился и владелец машины с юридического на физическое лицо.
Сам чиновник заявил «Коммерсанту», что не был пьян, а за рулем ему стало плохо. «Придавило у меня сердце вчера», - отметил Олег Королев.