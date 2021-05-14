14 мая 2021, 11:37
Власти Греции сняли все ограничения на въезд иностранных туристов
Власти Греции открыли внешние границы для всех иностранных туристов и отменили ограничения на въезд. Глава греческого Минтуризма сообщил о готовности страны принимать иностранных туристов без ограничений
Фото: Интерфакс
Власти Греции с 14 мая 2021 года открыли внешние границы для всех иностранных туристов и отменили ограничения на въезд.
Глава греческого Минтуризма Харис Теохарис сообщил о готовности страны принимать иностранных туристов без ограничений и обеспечивать им безопасный отдых.
Снять ограничения на въезд греческие власти решили в связи с проведением вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что на следующее неделе Россия и Греция объявят дату возобновления авиасообщения между странами.