В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей на покупку защитных масок
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. Речь идет о выплатах на покупку индивидуальных средств защиты от вирусов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. Речь идет о выплатах на покупку индивидуальных средств защиты от вирусов.
Парламентарий направил письмо на имя главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова, в котором указал, что пандемия коронавируса показала важность использования средств защиты и профилактики заболеваний. Пожилые граждане входят в группу риска, поэтому для них покупка защитных средств наиболее актуальна, однако средств на это у них может не хватать.
В этой связи Иван Сухарев предлагает выплачивать пенсионерам ежегодно по 10 тысяч рублей на закупку защитных масок и перчаток, сообщает RT.
Кроме того, с целью пресечения попыток нецелевого расходования средств, депутат предлагает вместо денег выдавать сертификаты на покупку СИЗ.