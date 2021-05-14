«Одноклассники» и «ВКонтакте» передали следствию номер телефона и IP-адрес мундепа Юлии Галяминой
Администрации социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассников» передавали следствию номера телефонов и IP-адрес бывшего муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой. Мундеп была осуждена за неоднократное нарушение порядка проведения митингов
Администрации социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассников» передавали следствию номера телефонов и IP-адрес бывшего муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой. Мундеп была осуждена за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.
В ходе следствия были изучены компакт-диски с информацией о том, какой номер телефона и адрес электронной почты привязаны к страницам Юлии Галяминой в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В материалах следствия также фигурирует IP-адрес, которым чаще всего пользовалась Галямина для входа в указанные соцсети, сообщает «Дождь».
Напомним, в декабре 2020 года суд приговорил Юлию Галямину к двум годам условно по «дадинской» статье. На основании решения суда совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину полномочий муниципального депутата.
Еще во время судебного разбирательства мундеп сообщила журналистам, что администрация «ВКонтакте» передала Следственному комитету номера телефонов пользователей, которые заходили на ее страницу. В самой соцсети данную информацию опровергли.
В свою очередь издание «Медиазона» ознакомилось с материалами дела и установило, что «Вконтакте» передала следствию данные людей, которые оставляли лайки под ее записями.