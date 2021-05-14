Ученые сочли правдоподобной версию об утечке коронавируса из лаборатории
В письме ученых, опубликованном в журнале Science, говорится, что пандемия могла начаться как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. Авторы письма призвали предпринять все усилия по установлению истинной причины возникновения COVID-19
Международная группа ученых признала правдоподобной версию о начале пандемии COVID-19 из-за утечки вируса из лаборатории.
В письме ученых, опубликованном в журнале Science, говорится, что пандемия могла начаться как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. Авторы письма призвали предпринять все усилия по установлению истинной причины возникновения COVID-19, из-за которого весь мир уже больше года живет в условиях жестких ограничений.
Напомним, что комиссия Всемирной организации здравоохранения по результатам расследования в китайской провинции Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, отвергла версию об утечке из лаборатории. Основной версией возникновения коронавируса члены комиссии признали передачу вируса человеку от животных, в частности, летучих мышей.