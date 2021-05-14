Бывшего замглавы «Роскосмоса» оштрафовали за фиктивное трудоустройство своей знакомой
Подруга топ-менеджера фиктивно выполняла работу по созданию никому не нужной модели экраноплана для спасения космонавтов и исправно получала зарплату. Ей было выплачено около 3,6 млн рублей
Бывшего заместителя директора государственной корпорации «Роскосмос», а затем гендиректора АО «Главкосмос» Дениса Лыскова оштрафовали за фиктивное трудоустройство своей протеже. Подруга топ-менеджера фиктивно выполняла работу по созданию никому не нужной модели экраноплана для спасения космонавтов и исправно получала зарплату.
По версии следствия, протеже Дениса Лыскова заняла пост старшего советника гендиректора «Главкосмоса». Женщина работала дистанционно, а отчеты о своей деятельности предоставляла лично Лыскову «в виде устных докладов и видеозаписей».
Сотрудники ФСБ заподозрили, что знакомая Лыскова была трудоустроена в «Главкосмос» фиктивно и попросили «Роскосмос» провести проверку. В корпорации никаких нарушений не нашли, так как трудовой договор был подписан «надлежащим образом», табель рабочего времени велся, а зарплата начислялась и выплачивалась, сообщает «КоммерсантЪ».
Позже более детальная проверка показала, что никаких результатов деятельности протеже г-на Лыскова не было, а сам проект экраноплана не был утвержден и не имел отношения к деятельности «Главкосмоса». Проверяющие также отметили, что у сотрудницы не было необходимой квалификации.
По итогам проверки в отношении Дениса Лыскова было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Силовики подсчитали, что знакомой гендиректора «Главкосмоса» была начислена зарплата в размере 3,6 млн рублей. Следствие полагает, что эти деньги могли быть похищены, а сама менеджер могла и не знать о преступных планах своего руководителя.
В ходе расследования Денис Лысков частично признал вину, вернул госкомпании 3,6 млн рублей и выплатил штраф.