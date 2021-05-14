14 мая 2021, 07:35
В США привитым от коронавируса гражданам разрешили не носить защитные маски
В США гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, разрешили не соблюдать социальную дистанцию и не носить защитные маски. Соответствующее решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
Фото: novyny.org
В США гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, разрешили не соблюдать социальную дистанцию и не носить защитные маски. Соответствующее решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
«Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни», - заявила глава CDC Рошель Валенски, слова которой приводит «Медуза» (СМИ внесено в реестр инагентов).
По стандартам CDC, полностью вакцинированным человек считается через две недели после введения второго компонента вакцины. Сейчас таковыми считаются 117,6 млн американцев (35% от всего населения страны).