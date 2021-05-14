14 мая 2021, 07:21
Испания анонсировала открытие границ для российских туристов с 20 июня
Власти Испании могут начать принимать российских туристов с 20 июня. Это произойдет если Евросоюз пересмотрит рекомендацию 912 Совета ЕС, которая ограничивает поездки по несущественным причинам из стран, не входящих в состав объединения
Фото: evroportal.ru
Власти Испании могут начать принимать российских туристов с 20 июня. Это произойдет если Евросоюз пересмотрит рекомендацию 912 Совета ЕС, которая ограничивает поездки по несущественным причинам из стран, не входящих в состав объединения.
Издание Diario de Sevilla сообщает, что глава Министерства промышленности и туризма Испании Рейес Марото предложил сделать страну главным местом для отдыха среди европейцев. По словам министра, Испания готова принять всех, кто «хочет подарить себе идеальный отпуск после худшего года нашей жизни».
Отметим, что в начале мая визовый центр Испании в России возобновил прием документов на оформление шенгенских виз.