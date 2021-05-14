Музыканты потребовали от властей прекратить оказывать на них давление из-за поддержки оппозиции
Российские музыканты, в числе среди которых оказались Noize MC, группы «Порнофильмы» и «Ногу Свело!», создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию
Российские музыканты, в числе среди которых оказались Noize MC, группы «Порнофильмы» и «Ногу Свело!», создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям прекратить давление на артистов за их гражданскую позицию. Многие музыканты столкнулись с отменой своих концертов после того, как публично поддержали оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных.
В петиции отмечается, что власти придумывают разные причины для отмены концертов – от пропаганды наркотиков до неуважения к чувствам верующих, однако «никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию».
Музыканты жалуются, что сейчас на них оказывается серьезное давление. Их запугивают силовики, концерты «превращают в полицейские рейды», а чиновники угрожают клубам проблемами, если они предоставят площадку «оппозиционно настроенным артистам».
Между тем, отмечают авторы петиции, отменяя концерты, чиновники лишают заработка всех, кто задействован в концертной индустрии – музыкантов, уборщиц, промоутеров, техников, барменов и других работников.
Эту петицию подписали Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Вася Обломов, группы «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц» и Мария Любичева («Барто»), сообщает «Дождь».