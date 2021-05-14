В аэропорту «Шереметьево» задержали сына бывшего губернатора Николая Меркушкина
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Алексея Меркушкина задержали при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск. Сына бывшего губернатора задержали по делу о даче взятки начальнику отделения Центробанка по Мордовии Александру Тренькину
В московском аэропорту «Шереметьево» задержали младшего сына экс-главы республики Мордовия и Самарской области Николая Меркушкина Алексея.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Алексея Меркушкина задержали при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск. Сына бывшего губернатора задержали по делу о даче взятки начальнику отделения Центробанка по Мордовии Александру Тренькину. В ближайшее время Меркушкину будет предъявлено обвинение.
Ранее депутат Хинштейн пожаловался в Генпрокуратуру на бездействие сотрудников Следственного комитета, которые не принимают никаких мер в отношении Меркушкина-младшего хотя у них есть прямые улики против него в эпизоде с дачей взятки и еще одном уголовном деле о мошенничестве при покупке в госсобственность «Мордовэкспоцентра» (МЭЦ) по многократно завышенной цене, сообщает «КоммерсантЪ».
Александра Тренькина арестовали еще в январе по обвинению в получении в 2015 году взятки от акционеров Мордовпромстройбанка. Взятка была замаскирована под сделку по продаже акций мордовской кондитерской фабрики.