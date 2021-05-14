Правительство выделит туроператорам миллиард рублей в качестве компенсации за закрытие Турции и Танзании
Российское правительство выделило миллиард рублей на выплату компенсаций туроператорам за организацию вывозных рейсов из Турции и Танзании, после того как эти страны были закрыты для туристов
Российское правительство выделило миллиард рублей на выплату компенсаций туроператорам за организацию вывозных рейсов из Турции и Танзании, после того как эти страны были закрыты для туристов.
В Ростуризме сообщили, что после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией туроператоры направляли за своими клиентами пустые самолеты и несли убытки. Правительство решило, что будет правильно поддержать туркомпании, чтобы они смогли выполнить свои обязательства перед клиентами.
Еще 1,2 млрд рублей кабмин выделит на субсидирование чартеров по 12 внутренним туристическим направлениям. По замыслу властей, стоимость отдыха по этим направлениям будет снижена в два раза.
«Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене», - заявили в Ростуризме.