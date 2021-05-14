Власти Подмосковья начали выявлять в интернете школьников и студентов с «асоциальным» поведением
Власти Московской области после бойни в казанской школе №175 займутся мониторингом социальных сетей с целью выявления признаков «асоциального поведения» школьников и студентов
Власти Московской области после бойни в казанской школе №175 займутся мониторингом социальных сетей с целью выявления признаков «асоциального поведения» школьников и студентов.
Зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев сообщил, что в регионе сейчас ведется работа по выявлению групп деструктивной направленности в интернете. Тщательнее всего специалисты следят за совершеннолетними гражданами, которые могут получить разрешение на оружие.
В подмосковных школах также проводятся проверки на предмет соблюдения мер «антитеррористической защищенности».
Напомним, что после трагедии в Казани, где 19-летний молодой человек, убил девять человек, в Минобразования Мурманской области поручило школам составить список «неблагонадежных» подростков, куда среди прочих попали участники акций в поддержку Алексея Навального. Причем личные данные школьников и студентов были опубликованы в открытом доступе.