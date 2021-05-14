Лондонский суд снял с экс-супруги Владимира Потанина обвинение в «бракоразводном туризме»
Бывшая жена владельца компании «Интеррос» и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталья добилась в Лондоне отмены решения суда низшей инстанции, который признал ее виновной в «бракоразводном туризме»
Бывшая жена владельца компании «Интеррос» и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталья добилась в Лондоне отмены решения суда низшей инстанции, который признал ее виновной в «бракоразводном туризме», сообщает агентство Bloomberg.
Свое обращение в британский суд женщина объяснила тем, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в России, поскольку ее бывший супруг близок к президенту Владимиру Путину. Ранее российские суды уже отклонили два ее иска на 217 и 849 млрд рублей к мужу-бизнесмену.
Сейчас Наталья Потанина добивается в лондонском суде выплаты 6 млрд долларов вместо 40 млн долларов, которые она получила после развода с миллиардером.
Напомним, что Потанины развелись еще в 2014 году, но финансовый спор между бывшими супругами до сих пор не завершился. Наталья Потанина утверждает, что получила после развода 40 млн долларов, а ее экс-муж утверждает, что выплата составила 84 млн долларов.
В 2019 году Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной о разделе имущества на 7,38 млрд долларов. Одна это решение обжаловала.