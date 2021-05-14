Сотрудники московского метро пожаловались на увольнение из-за поддержки Навального
Руководство московского метрополитена уволило с работы двух сотрудников за регистрацию на сайте «Свободу Навальному!». Адреса электронной почты этих сотрудников оказались в слитой базе сторонников оппозиционера
Руководство московского метрополитена уволило с работы двух сотрудников за регистрацию на сайте «Свободу Навальному!». Адреса электронной почты этих сотрудников оказались в слитой базе сторонников оппозиционера.
Уволенные сотрудники столичной подземки рассказали «Дождю», что работали дежурными по посту централизации Службы движения метрополитена. За все время работы со стороны руководства к ним не было никаких претензий. Таким образом, работы они фактически лишились из-за того, что решили поддержать незаконно осужденного оппозиционеру.
Один из сотрудников сообщил, что12 мая начальник Службы движения объявил ему, что «метрополитен больше не нуждается» в его услугах. Ему предложили уволиться по соглашению сторон или по причине прогула. В итоге он выбрал первый вариант.
Вторая уволенная сотрудница сообщила, что не регистрировалась на сайте «Свободу Навальному!», но регистрировалась на сайте «Умного голосования» (еще один проект оппозиционера и его команды). Причину увольнения с работы начальство ей не сообщило.
По данным «Дождя», в слитой базе сторонников Алексея Навального нашлось 150 человек, которые в качестве места работы указали ГУП «Московский метрополитен».
Одновременно с этим в группе «Профсоюз метрополитена» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что им поступает информация об «увольнениях работников по спискам из похищенных баз данных оппозиционных сайтов». Сейчас профсоюз собирает жалобы работников подземки на принуждение к увольнению.
В Московском метрополитене увольнение сотрудников из-за их поддержки Алексея Навального пока не прокомментировали.