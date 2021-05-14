Власти штата Огайо разыграют среди привитых граждан миллион долларов
Власти американского штата Огайо запустили еженедельную лотерею для местных жителей, которые привились от коронавируса. На приз местные власти не поскупились – победители получат по миллиону долларов
Власти американского штата Огайо запустили еженедельную лотерею для местных жителей, которые привились от коронавируса. На приз местные власти не поскупились – победители получат по миллиону долларов.
Губернатор Огайо Майк Девайн сообщил, что принять участие в лотерее могут граждане старше 18 лет, которые получили хотя бы один компонент вакцины, сообщают «Новые известия».
Первые итоги лотереи будут подведены 26 мая, а затем розыгрыш главного приза будет проводиться каждую среду.
Специально для привитых от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет власти организовали отдельную лотерею, победителям которой оплатят обучение в университете.
В России за вакцинацию власти поощряют пока только пожилых граждан и не с таким размахом, как в США. Так, в Москве пенсионеры получают подарочные карты номиналом в тысячу рублей, а в Хабаровском крае пожилых граждан поощряли десятком яиц. Правда, это была разовая акция накануне Пасхи.