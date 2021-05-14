В Новосибирской области пациентка с СМА скончалась из-за отсутствия необходимого лекарства
Пациентка нуждалась в препарате «Рисдиплам», годовой курс которого стоит 25 млн рублей, но в регионе его не было в наличии. 9 мая состояние девушки ухудшилось, ее пришлось госпитализировать. Однако спустя несколько дней пациентка скончалась
В Новосибирской области 16-летняя девушка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) скончалась из-за отсутствия необходимого ей лекарства.
Пациентка нуждалась в препарате «Рисдиплам», годовой курс которого стоит 25 млн рублей, но в регионе его не было в наличии. 9 мая состояние девушки ухудшилось, ее пришлось госпитализировать. Однако спустя несколько дней пациентка скончалась.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил по факту смерти девушки с СМА уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В рамках расследования проводится проверка в органах муниципальной власти, сообщает «Российская газета».
С января 2021 года обеспечением пациентов с СМА дорогостоящими лекарствами занимается фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента Владимира Путина. Бюджет фонда складывается из средств, полученных за счет повышения ставки НДФЛ для граждан с годовым доходом более 5 млн рублей.
В апреле председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко заверял, что к 1 мая 2021 года все пациенты с СМА получат необходимые препараты, в том числе и «Рисдиплам».