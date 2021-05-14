Дочь и племянница Игоря Левитина владеют собственностью на миллиард рублей
Племянница высокопоставленного чиновника Александра Левитина и его дочь Юлия Зверева владеют двумя соседними участками в элитном поселке «Довиль» и расположенными на них особняками. The Insider оценивает эти объекты в миллиард рублей
Дочь и племянница бывшего главы Минтранса России, а сейчас помощника президента Игоря Левитина оказались собственницами недвижимости в Московской области общей стоимостью около миллиарда рублей.
Племянница высокопоставленного чиновника Александра Левитина и его дочь Юлия Зверева владеют двумя соседними участками в элитном поселке «Довиль» и расположенными на них особняками. The Insider оценивает эти объекты в миллиард рублей.
Юлия Зверева также является собственницей пентхауса в ЖК «Протопоповский», построенном по индивидуальному проекту для Управления делами президента.
Ранее «Важные истории» сообщили, что родной брат Игоря левитина Леонид и другие его родственники имеют активы на сотни миллионов долларов. Это строящийся курорт в Черногории, квартиры в Чехии, доля в ресторанном бизнесе в России и девелоперский бизнес в Московской и Ленинградской областях.