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13 мая 2021, 18:06

Компания экс-супруги Владимира Путина потребовала от Burger King 5,5 млн рублей долга за аренду помещения

Компания «Меридиан», которая принадлежит бывшей супруге президента России Людмиле Очеретной (Путиной), подала три иска к компаниям о взыскании с них задолженности по оплате аренды

Компания экс-супруги Владимира Путина потребовала от Burger King 5,5 млн рублей долга за аренду помещения
Фото: kupisantehniky.ru

Компания «Меридиан», которая принадлежит бывшей супруге президента России Людмиле Очеретной (Путиной), подала три иска к компаниям о взыскании с них задолженности по оплате аренды.

Так, 5,5 млн рублей «Меридиан» требует от ООО «Бургер Рус» (владеет сетью ресторанов быстрого питания Burger King). В такую сумму компания Людмилы Путиной оценила долг за субаренду помещения на Воздвиженке в центре Москвы.

С японского ресторана «Ваби Саби» компания «Меридиан» требует 0,5 млн рублей, а с ООО «Галерея Алекс» - 1,1 млн рублей, сообщает «Собеседник».

Бывшей жене Владимира Путина принадлежит 99% доли в ООО «Меридиан». Еще 1% находится в собственности Татьяны Шестаковой. Компания занимается управлением недвижимостью.

Ранее российские СМИ сообщали, что после развода с главой государства Людмила Путина вышла замуж за руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома «Литературная учеба» Артура Очеретного. В 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел у пары виллу «Сюзанна» во французском городе Англет стоимостью около 7 млн евро.

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