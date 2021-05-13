Дочь главы Минобороны решила продать свою фирму, которая получает госконтракты
Дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу Ксения решила продать рекламную компанию «Информационные технологии», которая получает крупные контракты от государственных структур
Дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу Ксения решила продать рекламную компанию «Информационные технологии», которая получает крупные контракты от государственных структур.
В интервью «Фонтанке» Ксения Шойгу объяснила продажу компании тем, что она перестала быть стартапом и «стала уже понятным бизнесом». Дочь высокопоставленного чиновника также подтвердила, что «Информационные технологии» ранее получили контракты от Ростуризма.
По данным «Открытых медиа», Ростуризм и «Информационные технологии» заключили госконтракты на продвижение внутреннего туризма в 2020-2021 годах общей стоимостью 70 млн рублей.
Ксения Шойгу купила «Информационные технологии» в 2018 году черед «Кэпитал перформ», в которой она выступает бенефициаром. До 2019 года рекламное агентство было убыточным, но после смены собственника фирма стала получать государственные подряды, и бизнес пошел в гору.