13 мая 2021, 16:32
Патриарх Кирилл призвал россиянок не делать аборты, а отдавать детей на воспитание церкви
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал женщин, которые планируют сделать аборт, отказаться от этой идеи, родить и отдать ребенка на воспитание церкви. С соответствующим заявлением патриарх выступил во время 10-го Общецерковного съезда по социальному служению
Фото: sarinform.ru
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал женщин, которые планируют сделать аборт, отказаться от этой идеи, родить и отдать ребенка на воспитание церкви. С соответствующим заявлением патриарх выступил во время 10-го Общецерковного съезда по социальному служению, сообщает «МБХ медиа».
«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», - заявил предстоятель РПЦ. Патриарх также пообещал, что церковь не будет препятствовать общению матери с ребенком, если она захочет его видеть.
В свою очередь в пресс-службе Синодального отдела РПЦ заявили, что церковь сейчас курирует 77 приютов для беременных и матерей с детьми.