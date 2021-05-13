Тверской райсуд Москвы отменил штрафы «Радио Свободы» на 50 млн рублей
Тверской райсуд Москвы отменил решения о штрафе по 140 постановлениям мирового суда в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ включено в реестр инагентов) и ее гендиректора Андрея Шарого
Тверской райсуд Москвы отменил решения о штрафе по 140 постановлениям мирового суда в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ включено в реестр инагентов) и ее гендиректора Андрея Шарого. Штрафы изданию были вынесены за нарушение закона об иностранных агентах.
Районный суд отменил 68 штрафов, назначенных юрлицу, и 72 штрафа Андрею Шарому на общую сумму около 50 млн рублей. Решение об отмене штрафов было принято в связи с нарушением подсудности. Протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района, сообщает «МБХ медиа».
Одновременно с этим райсуд оставил в силе еще 117 штрафов «Радио Свобода» на общую сумму в 28,8 млн рублей.
Региональный директор РСЕ/РС по странам Европы Кирилл Сухоцкий назвал многочисленные штрафы, назначенные российским судом, «организованной властями кампанией по запугиванию независимого СМИ»