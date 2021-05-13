Привитый от коронавируса Владимир Путин проведет встречу с привитым генсеком ООН по видеосвязи
Владимир Путин, который по официальным данным привился от коронавируса одной из отечественных вакцин, продолжает вести себя так, как будто никакой вакцинации он не проходил. В Кремле изоляцию главы государства после прививки объясняют «мерами предосторожности»
Президент Владимир Путин, который по официальным данным привился от коронавируса одной из отечественных вакцин, продолжает вести себя так, как будто никакой вакцинации он не проходил. В Кремле продолжающуюся изоляцию главы государства после прививки объясняют «мерами предосторожности».
Накануне в Москву приехал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который ранее также сделал прививку от COVID-19, однако Владимир Путин не будет встречаться с ним лично. Переговоры с высокопоставленным иностранным гостем российский президент проведет по видеосвязи.
На вопрос журналистов, почему привитый Путин решил общаться с привитым генсеком ООН по видеосвязи, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что это необходимо из-за «режима предосторожности».
«Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», - заявил пресс-секретарь главы государства, слова которого приводит «Медиазона».
По официальным данным, Владимир Путин завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции еще в середине апреля. К настоящему времени у него уже должны были выработаться антитела. При этом участникам встреч с президентом по-прежнему приходится уходить на двухнедельный карантин и сдавать тесты на ковид (на карантине сидели сотрудники Эрмитажа перед приездом Путина и участники Парада Победы на Красной Площади). Кроме того, большую часть мероприятий Владимир Путин проводит в дистанционном режиме.